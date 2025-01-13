Военкор Юрий Котенок заявил в своем Telegram-канале, что подразделения Вооруженных сил России прорвались в Сумскую область Украины в районе села Журавка.

«Подразделения ВС РФ прорвались в Сумскую область западнее Журавки. Пошли по тылам Курской группировки ВСУ?» — рассказал он.

По его словам, если продвижение в направлении Юнаковки продолжится, это может создать угрозу окружения Курской группировки Вооруженных сил Украины.

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев 12 января заявлял, что российские военные нанесли удар в направлении украинского города Сумы, в результате которого были ликвидированы несколько высших офицеров Вооруженных сил Украины. Он заявил, что, по неподтвержденным данным, в результате атаки были уничтожены 12 украинских военных, еще около десятка получили ранения.

Ранее полковник назвал главные задачи российской армии в зоне СВО в 2025 году.