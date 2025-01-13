ВСУ предприняли пять попыток контратак на Курском направлении

Минобороны: ВС России отразили пять контратак ВСУ в Курской области

Российские военнослужащие группировки войск «Север» отразили пять контратак украинской армии в Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

В пресс-службе сообщили, что российские военные нанесли поражение танковым, механизированным и десантно-штурмовым бригадам ВСУ в 15 населенных пунктах.

Кроме того, в ходе боя украинская армия потеряла более 230 военнослужащих, а также три танка, боевую машину пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре самоходные артиллерийские установки, два миномета и станцию радиоэлектронной борьбы.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

По данным Минобороны РФ, в общей сложности с августа на Курском направлении ВСУ потеряли более 51 430 военнослужащих, 300 танков, 229 боевых машин пехоты, 166 бронетранспортеров, 1539 боевых бронемашин, 358 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другой техники.

Ранее украинский дрон влетел в автомобиль на дороге в Курской области.