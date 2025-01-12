Российский вертолет уничтожил бронетехнику ВСУ в приграничье Курской области

Российский вертолет Ка-52М ударом авиаракет уничтожил бронированную технику и личный состав Вооруженных сил Украины в приграничье Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны России.
Летчики провели боевой вылет в составе смешанной тактической группы в ходе поддержки подразделений группировки «Север», отметили в ведомстве. После удара по заданным координатам экипажи выполнили противоракетное маневрирование.
Уничтожение всех вражеских целей подтвердил авиационный наводчик, добавили в министерстве.
5 января Минобороны РФ сообщало, что украинские войска провели контратаку в Курской области в направлении хутора Бердин, чтобы остановить российское наступление, но им было нанесено поражение. В результате неудачной контратаки ВСУ потеряли два танка, машину разграждения и семь боевых бронированных автомобилей.
С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.
Ранее в США указали на большую ошибку украинского командования в Курской области.