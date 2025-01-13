«Красная звезда» опровергла данные о применении «Кинжала» с бомбардировщика Су-34

«Красная звезда» удалила информацию о применении «Кинжала» с Су-34 в зоне СВО

Сайт газеты «Красная Звезда» внес изменения в свою статью, в которой говорилось, что экипаж бомбардировщика Су-34 якобы применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в зоне спецоперации. Издание удалило эту информацию и извинилось перед читателями.

«При подготовке материала автором была допущена грубая ошибка, использована непроверенная информация, опубликованная на стороннем интернет-ресурсе», — говорится в комментарии к публикации.

Изначально в статье было написано, что экипаж Су-34 под командованием полковника Максима Стефанова впервые в боевых условиях успешно применил гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал».

Публикация посвящена профессиональному пути Стефанова. Отмечается, что в зоне СВО его экипаж уничтожил 120 объектов ВСУ, включая командные пункты, склады вооружения, места хранения авиационной техники, железнодорожные станции и мосты.

После этого эксперт по боевой авиации Fighterbomber написал в своем Telegram-канале, что «Кинжалы» никто и никогда даже не пытался запускать с Су-34, поскольку скорости у бомбардировщика сравнительно малы. По его словам, такие ракеты запускают только с истребителей МиГ-31И(К).

Ранее сообщалось, что ВСУ могли передать координаты бункера с генералами для удара «Кинжалами».