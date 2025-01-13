Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Красная звезда» опровергла данные о применении «Кинжала» с бомбардировщика Су-34

«Красная звезда» удалила информацию о применении «Кинжала» с Су-34 в зоне СВО
close
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Сайт газеты «Красная Звезда» внес изменения в свою статью, в которой говорилось, что экипаж бомбардировщика Су-34 якобы применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в зоне спецоперации. Издание удалило эту информацию и извинилось перед читателями.

«При подготовке материала автором была допущена грубая ошибка, использована непроверенная информация, опубликованная на стороннем интернет-ресурсе», — говорится в комментарии к публикации.

Изначально в статье было написано, что экипаж Су-34 под командованием полковника Максима Стефанова впервые в боевых условиях успешно применил гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал».

Публикация посвящена профессиональному пути Стефанова. Отмечается, что в зоне СВО его экипаж уничтожил 120 объектов ВСУ, включая командные пункты, склады вооружения, места хранения авиационной техники, железнодорожные станции и мосты.

После этого эксперт по боевой авиации Fighterbomber написал в своем Telegram-канале, что «Кинжалы» никто и никогда даже не пытался запускать с Су-34, поскольку скорости у бомбардировщика сравнительно малы. По его словам, такие ракеты запускают только с истребителей МиГ-31И(К).

Ранее сообщалось, что ВСУ могли передать координаты бункера с генералами для удара «Кинжалами».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами