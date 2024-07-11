Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ могли передать координаты бункера с генералами для удара «Кинжалами»

«Царьград»: ВСУ передали координаты бункера с генералами для удара «Кинжалами»

close
100%
Alina Smutko/Reuters

Украинские военные могли передать Вооруженным силам РФ координаты бункера с находившимися там высокопоставленными офицерами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на своего военкора.

«Военкор Андрей Ревнивцев думает, что на цель, похоже, указали «добрые люди» — те, что имеют счеты к своим командирам», — говорится в сообщении.

Официального подтверждения данной информации нет.

Отмечается, что утром 8 июля по бункеру в Кривом Роге был нанесен удар ракетами «Кинжал» самолетами МиГ-31.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что подпольщики подтвердили уничтожение складов БПЛА и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области рядом с железнодорожным вокзалом в городе Вознесенск.

Ранее Лебедев сообщал об ударах по предприятию в Кривом Роге.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами