Украинские военные могли передать Вооруженным силам РФ координаты бункера с находившимися там высокопоставленными офицерами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на своего военкора.

«Военкор Андрей Ревнивцев думает, что на цель, похоже, указали «добрые люди» — те, что имеют счеты к своим командирам», — говорится в сообщении.

Официального подтверждения данной информации нет.

Отмечается, что утром 8 июля по бункеру в Кривом Роге был нанесен удар ракетами «Кинжал» самолетами МиГ-31.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что подпольщики подтвердили уничтожение складов БПЛА и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области рядом с железнодорожным вокзалом в городе Вознесенск.

Ранее Лебедев сообщал об ударах по предприятию в Кривом Роге.