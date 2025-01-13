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Участникам СВО на Украине передали отечественную инновационную технику

«ЕР» передала участникам СВО комплекс подавления видеосигнала дронов «Талисман»
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Евгений Биятов/РИА Новости

Партия «Единая Россия» и фонд «Наша Правда» передали участникам спецоперации на Украине инновационную технику отечественного производства. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России» в Telegram-канале.

В частности, военнослужащие группировок войск «Центр» и «Днепр» получили комплекс подавления видеосигнала дронов «Талисман» для штурмовых отрядов.

«Это улучшенная версия доказавшего свою эффективность устройства «Зеркальце» в носимом исполнении», — приводятся в сообщении слова руководителя Центрального исполкома «Единой России» Александра Сидякина.

Кроме того, военным были переданы дроны «Скворец» нового поколения с оптоволоконным каналом связи, а для защиты автомобилей, боевой техники и штурмовых групп в зону боевых действий были доставлены мобильные и носимые станции радиоэлектронной борьбы «Капюшон».

В конце декабря сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Министерству обороны РФ новую партию истребителей Су-57 и фронтовых бомбардировщиков Су-34.

До этого «Уралвагонзавод» направил в зону специальной военной операции (СВО) новую партию огнеметных систем «Солнцепек». Конструкторы завода провели значительную модернизацию боевой машины огнеметной системы ТОС-1А, при этом они учитывали пожелания бойцов из зоны СВО.

Ранее ВС РФ получили партию новых дронов «Депеша».

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