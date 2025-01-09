ВС РФ получили партию новых дронов

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» передал российским войскам партию новых дронов «Депеша», способных эвакуировать раненых с поля боя. Об этом говорится в официальном Telegram-канале холдинга.

Отмечается, что эти многофункциональные платформы на колесном шасси произведены в рамках государственного оборонзаказа и оснащены специальными модулями.

На «Депешу» можно установить различное оборудование, что позволяет дрону выполнять широкий спектр задач. Платформа способна доставлять грузы массой до 200 кг, а также эвакуировать раненых в безопасные районы.

Член Бюро Союза машиностроителей РФ, индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев отметил, что российские инженеры смогли создать недорогой, компактный, многоцелевой комплекс.

Дрон «Депеша» оснащен независимой подвеской. Это высоко маневренное устройство, способное набирать скорость до 30 км/ч. Платформа также может преодолевать большие расстояния. Она управляется с помощью программно-аппаратного комплекса «Прометей».

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