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ВС РФ получили партию новых дронов

Ростех поставил в российские войска партию новых дронов «Депеша»
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Телеграм-канал «Ростех»

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» передал российским войскам партию новых дронов «Депеша», способных эвакуировать раненых с поля боя. Об этом говорится в официальном Telegram-канале холдинга.

Отмечается, что эти многофункциональные платформы на колесном шасси произведены в рамках государственного оборонзаказа и оснащены специальными модулями.

На «Депешу» можно установить различное оборудование, что позволяет дрону выполнять широкий спектр задач. Платформа способна доставлять грузы массой до 200 кг, а также эвакуировать раненых в безопасные районы.

Член Бюро Союза машиностроителей РФ, индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев отметил, что российские инженеры смогли создать недорогой, компактный, многоцелевой комплекс.

Дрон «Депеша» оснащен независимой подвеской. Это высоко маневренное устройство, способное набирать скорость до 30 км/ч. Платформа также может преодолевать большие расстояния. Она управляется с помощью программно-аппаратного комплекса «Прометей».

Ранее вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что в 2024 году производство легкой бронетехники выросло в четыре раза.

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