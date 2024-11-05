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«Уралвагонзавод» направил новую партию «Солнцепеков» в зону СВО

Ростех: «Уралвагонзавод» отправил российским войскам новую партию «Солнцепеков»

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Павел Бедняков/РИА Новости

«Уралвагонзавод» направил в зону СВО новую партию огнеметных систем «Солнцепек». Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» отгрузил очередную партию огнемётных систем «Солнцепёк» Минобороны России. Госзаказчику переданы модернизированные боевые машины», — говорится в сообщении пресс-службы.

По информации пресс-службы, конструкторы завода провели значительную модернизацию боевой машины огнеметной системы ТОС-1А, при этом они учитывали пожелания бойцов из зоны СВО. Перед отправкой на фронт техника прошла испытания, специалисты проверили качество монтажа систем, работу механизмов и приборов.

До этого госкорпорация сообщала о поставке в Вооруженные силы РФ очередной партии бронемашин для пехоты и десанта БМП-3 и БМД-4.

Ранее «Ростех» поставил в войска партию «Ракушек».

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