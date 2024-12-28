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Во Франции назвали цель фейков о солдатах КНДР на Украине

Филиппо: фейками о солдатах Северной Кореи на Украине хотят помешать переговорам
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Cheng Dayu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Фейковые новости о якобы присутствии тысяч солдат КНДР на Украине распространяются, чтобы помешать мирным переговорам. Об этом в социальной сети X написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Единственной целью фейков о «тысячах северокорейских солдат» на Украине, видимо, является помешать мирным переговорам в тот момент, когда Словакия выступает с предложениями, когда (президент США Дональд) Трамп приносит с собой мир», — написал он.

Политик отметил, что это один из способов для «безумцев» из НАТО, Евросоюза и «их марионетки» украинского президента Владимира Зеленского продолжать требовать денежные средства и оружие для подогревания «очага войны и коррупции», которым является Украина, а также чтобы расширить масштаб конфликта, вовлекая в него армии стран Запада.

12 декабря российский политолог Сергей Марков заявил, что участие спецназа КНДР в боях в Курской области выгодно Северной Корее.

Он также напомнил о разошедшихся в средствах массовой информации сообщениях военных корреспондентов, где рассказывалось о якобы имевшем место участии сил специальных операций (ССО) КНДР в штурме курского села Плехово, и подчеркнул, что участие в боях в этом регионе делает армию КНДР более серьезным противником.

Ранее Путин допустил проведение Россией и КНДР совместных военных учений.

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