Белоусов проинспектировал подготовку морпехов Черноморского флота

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал организацию боевой подготовки солдат соединения морской пехоты Черноморского флота на одном из полигонов Южного военного округа. Об этом сообщили в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

По данным Минобороны РФ, на полигоне проводятся учения с бойцами, которые проходят службу на контрактной основе.

По словам командующего Черноморским флотом и вице-адмирала Сергея Пинчука, помимо основных направлений подготовки бойцы освоили дополнительные навыки по применению беспилотников. Кроме того, в пресс-службе уточнили, что министру обороны провели экскурсию по лаборатории, где проводится подготовка расчетов БПЛА различного назначения.

«Глава российского оборонного ведомства поблагодарил личный состав соединения морской пехоты Черноморского Флота за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении.

До этого глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов ранее заявил, что российские малые ракетные корабли новых серий получат больше оружия. По его словам, корабли будут более насыщены вооружением, более отработаны с учетом современных видов боевых действий.

Ранее российские военные отразили попытку атаки надводных беспилотников ВСУ.