Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белоусов проинспектировал подготовку морпехов Черноморского флота

Белоусов проинспектировал подготовку морпехов на юге России

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал организацию боевой подготовки солдат соединения морской пехоты Черноморского флота на одном из полигонов Южного военного округа. Об этом сообщили в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

По данным Минобороны РФ, на полигоне проводятся учения с бойцами, которые проходят службу на контрактной основе.

По словам командующего Черноморским флотом и вице-адмирала Сергея Пинчука, помимо основных направлений подготовки бойцы освоили дополнительные навыки по применению беспилотников. Кроме того, в пресс-службе уточнили, что министру обороны провели экскурсию по лаборатории, где проводится подготовка расчетов БПЛА различного назначения.

«Глава российского оборонного ведомства поблагодарил личный состав соединения морской пехоты Черноморского Флота за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении.

До этого глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов ранее заявил, что российские малые ракетные корабли новых серий получат больше оружия. По его словам, корабли будут более насыщены вооружением, более отработаны с учетом современных видов боевых действий.

Ранее российские военные отразили попытку атаки надводных беспилотников ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами