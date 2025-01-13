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СМИ назвали нового лидера ХАМАС в секторе Газа

WSJ: Мухаммед Синвар стал новым лидером ХАМАС в секторе Газа
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Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мухаммед Синвар стал новым лидером радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Отмечается, что Синвар является главой боевого крыла ХАМАС — группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама». Предыдущий глава организации, Яхья Синвар, был старшим братом Мухаммеда. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала его 17 октября 2024 года.

Источники издания сообщают, что Мухаммед Синвар прилагает большие усилия для возрождения группировки, так как ее боевые возможности были серьезно подорваны из-за действий армии Израиля.

До этого советник по национальной безопасности Джо Байдена Джейк Салливан говорил, что стороны переговоров по вопросу освобождения заложников в Газе «находятся на завершающем этапе» и могут достигнуть соглашения до того, как Дональд Трамп вступит в должность президента США.

Ранее в ЦАХАЛ рассказали, как был ликвидирован глава ХАМАС Синвар.

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