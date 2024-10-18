В ЦАХАЛ рассказали, как был ликвидирован глава ХАМАС Синвар

Лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар был уничтожен в результате обстрела танками, после того как его местоположение было установлено израильскими военными, что привело к началу перестрелки. Об этом сообщила майор запаса Анна Уколова, представляющая пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в интервью РИА Новости.

«Солдаты выполняли задание и натолкнулись на троих террористов. Началась перестрелка. Один из них ушел в другое здание. Его обнаружил дрон, а затем выстрелили из танка в здание. В ходе зачистки территории и проверки здания военные нашли тело, которое опознали как принадлежавшее Синвару», — рассказала Уколова.

Как пояснила представитель ЦАХАЛ, действия израильских военных заставили Синвара сменить место дислокации, поскольку он оказался на территории, где находились солдаты, проводящие очередную операцию.

Накануне телеканал Al Arabiya сообщил, что предварительная ДНК-экспертиза подтвердила уничтожение лидера группировки ХАМАС Яхьи Синвара. Телерадиокомпания Kan уточнила, что идентификацию главы палестинского движения удалось провести из-за того, что Синвар в свое время отбывал наказание в израильской тюрьме, поэтому у Израиля были его биологические образцы.

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