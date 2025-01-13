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Российские FPV-дроны уничтожили технику ВСУ на Курском направлении

FPV-дроны расчета центра «Рубикон» уничтожили технику ВСУ в Курской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожили технику ВСУ на Курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в лесу разведка обнаружила бронированную и автомобильную технику противника. Данные целей оперативно передали ударным средствам, после чего расчеты FPV-дронов уничтожили цели.

В Минобороны уточнили, что средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по автомобилю ВСУ, а также два попадания по украинской бронетехнике.

Этим же утром в Минобороны сообщили, что истребитель-бомбардировщик Су-34 авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожил личный состав и опорный пункт украинских войск в приграничном районе Курской области. Получив данные об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, самолет вернулся на аэродром вылета, заключили в ведомстве.

Ранее Минобороны показало кадры поражения автомобилей ВСУ FPV-дронами в Курской области.

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