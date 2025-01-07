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Су-34 поразил живую силу и бронетехнику ВСУ в Курской области

Су-34 бомбами с УМПК уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ликвидировал бронетехнику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) авиационными бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, удар наносился бомбами с УМПК. В Минобороны добавили, что экипаж получил данные о местонахождении личного состава и техники украинской армии от разведки, после чего цели были поражены, а отряд благополучно вернулся на аэродром вылета.

Утром 5 января ВСУ предприняли попытку наступления в Курской области, в которой участвовали два танка, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом. Атака началась на фоне подготовки к визиту на Украину будущего спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога. К 14:00 мск Минобороны России отчиталось об отражении наступления, заявив, что ВСУ за сутки потеряли до 340 человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российская авиация атаковала ВСУ в курском приграничье.

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Атаки на Курскую область
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