ЦАХАЛ нанес удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла несколько ударов по объектам организации «Хезболла». Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

В ведомстве рассказали, что ряд объектов движения в Ливане были подвергнуты бомбардировке. Были поражены ракетная установка, военный объект, а также маршруты вдоль сирийско-ливанской границы, которые используются для контрабанды оружия.

12 января Ливан вместе с миротворцами Организации Объединенных Наций начал развертывание воинских частей в двух городах и шести поселках на границе с Израилем.

В декабре движение «Хезболла» призвало новое руководство Сирии выступить против агрессивных действий Израиля в отношении республики.

В документе отмечается, что «Хезболла» надеется на стабилизацию ситуации в Сирии и возрождение национального государства. Движение призвало новые сирийские власти не хранить молчание, а выступить против израильской агрессии и не допустить дальнейшего вмешательства во внутренние дела страны.

Ранее «Хезболла» пригрозила Израилю «высокой ценой» за атаки по Бейруту.