Глава минобороны ФРГ рассказал о подготовке нового пакета помощи Киеву

Министерство обороны ФРГ подготовило новый пакет военной помощи Киеву. Об этом глава ведомства Борис Писториус заявил газете Tagesspiegel.

Он отметил, что новый пакет помощи Украине уже подготовлен, но пока еще не завершен процесс его согласования с правительством. В связи с этим Писториус опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что канцлер ФРГ Олаф Штольц якобы блокирует оказание военной помощи Киеву.

Министр обороны подчеркнул, что после прояснения всех деталей в ближайшее время по данному вопросу будет принято политическое решение.

На прошлой неделе журнал Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что Шольц отказался поддержать дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму €3 млрд, подготовленный к рассмотрению в бюджетном комитете. По данным издания, Писториус и глава МИД Анналена Бербок настаивали на одобрении помощи до выборов в бундестаг 23 февраля. Подготовленный список вооружений включал три системы ПВО IRIS-T, ракеты для Patriot, 10 гаубиц и боеприпасы.

Ранее Шольц заявлял, что Германия не станет поставлять Украине дальнобойное оружие.