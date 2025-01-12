Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В подполье заявили о ликвидации двух высших офицеров ВСУ в Сумской области

Подпольщик Лебедев: двух высших офицеров ВСУ уничтожили после удара в районе Сум
close
Maksym Kishka/Reuters

Российские военные нанесли удар в направлении украинского города Сумы, в результате которого были ликвидированы несколько высших офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на коллег сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Он заявил, что, по неподтвержденным пока данным, в результате атаки были уничтожены 12 украинских военных, еще около десятка получили ранения. Среди ликвидированных есть как минимум два высших офицера ВСУ, сказал подпольщик.

Накануне председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что фронтовая авиация России нанесла массированный удар по скоплению военнослужащих Вооруженных сил Украины в подконтрольной им части Запорожской области. По его словам, удары были нанесены по пунктам временной дислокации ВСУ на Ореховском направлении, а также в юго-восточном пригороде Запорожья.

Ранее полковник назвал главные задачи российской армии в зоне СВО в 2025 году.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами