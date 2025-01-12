Подпольщик Лебедев: двух высших офицеров ВСУ уничтожили после удара в районе Сум

Российские военные нанесли удар в направлении украинского города Сумы, в результате которого были ликвидированы несколько высших офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на коллег сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Он заявил, что, по неподтвержденным пока данным, в результате атаки были уничтожены 12 украинских военных, еще около десятка получили ранения. Среди ликвидированных есть как минимум два высших офицера ВСУ, сказал подпольщик.

Накануне председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что фронтовая авиация России нанесла массированный удар по скоплению военнослужащих Вооруженных сил Украины в подконтрольной им части Запорожской области. По его словам, удары были нанесены по пунктам временной дислокации ВСУ на Ореховском направлении, а также в юго-восточном пригороде Запорожья.

Ранее полковник назвал главные задачи российской армии в зоне СВО в 2025 году.