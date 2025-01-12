Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Польша требует усилить Северо-Восточный корпус НАТО

Министр обороны Польши выступил за расширение Северо-Восточного корпуса НАТО
close
Czarek Sokolowski/AP

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о планах расширить состав Северо-Восточного многонационального корпуса НАТО, дислоцированного в Щецине. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время в корпусе представлены более двадцати стран-членов альянса, однако польское руководство намерено активизировать переговоры с союзниками для увеличения численности контингентов.

Косиняк-Камыш подчеркнул критическую важность этого корпуса для безопасности восточного фланга НАТО и заверил в полной поддержке его деятельности, особенно после назначения польского генерала на должность командующего в конце ноября.

По его словам, расположение корпуса в стратегически значимой зоне диктует необходимость усиления его потенциала.

Накануне капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Польша, Германия и Литва готовят провокации в отношении Калининградской области. Он напомнил, что «некоторые лица» уже высказывали претензии на российский регион, особенно поляки и литовцы. По его словам, эти страны могут попытаться заблокировать российские суда в Финском заливе.

Ранее в МО Польши рассказали, когда страны НАТО смогут повысить военные расходы до 5% ВВП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами