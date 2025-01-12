В МО Польши рассказали, когда страны НАТО смогут повысить военные расходы до 5% ВВП

Страны — члены Североатлантического альянса смогут выполнить требование избранного главы Белого дома Дональда Трампа повысить военные расходы до 5% ВВП лишь через 10 лет. Об этом в интервью газете Financial Times заявил глава министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Я думаю, что не стоит критиковать Трампа за амбициозную цель, так как в противном случае некоторые страны продолжат спорить о том, действительно ли нужно нести дополнительные расходы», — сказал он.

Министр считает, что Польше необходимо искать дополнительные возможности увеличить расходы на оборону.

«Мы, безусловно, должны найти деньги, чтобы обезопасить себя от войны», — подчеркнул Косиняк-Камыш.

До этого Reuters сообщал, что альянс не согласится на предложение Трампа повысить расходы стран-членов на оборону с 2% до 5% валового внутреннего продукта, однако, скорее всего, увеличит текущий целевой показатель. Эксперты считают, что уровень в 5% от ВВП практически недостижим для всех стран-участниц альянса как с экономической, так и с политической точки зрения.

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