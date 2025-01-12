Полковник раскрыл особенности впервые уничтоженного в зоне СВО турецкого бронеавтомобиля

Впервые уничтоженный в зоне спецоперации бронеавтомобиль Otokar Cobra II турецкого производства хорошо горит при поражении. Об этом заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру».

Он рассказал, что у этого серийного бронеавтомобиля четыре пары колес, противопульное бронирование, противоминная защита за счет V-образного днища. Otokar Cobra II может перевозить до десяти человек.

«Он участвовал в боевых действиях в Сирии, его прототип Cobra участвовал в боевых действиях против Южной Осетии. Украина покупает его у Турции, горит за милую душу», — сказал Матвийчук.

Специалист добавил, что точной информации о количестве этой техники в наличии у Украины нет. По его мнению, число не превышает нескольких десятков.

12 января министерство обороны России сообщило, что подразделения российских группировок войск «Север» и «Центр» нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР. По данным ведомства, российские военнослужащие уничтожили в том числе боевую бронированную машину «Cobra II» турецкого производства.

Ранее военный рассказал о последнем логистическом центре ВСУ в ДНР.