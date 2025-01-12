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В Минобороны отчитались об успехах группировок войск «Север» и «Центр»

Минобороны: российские войска нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения российских группировок войск «Север» и «Центр» нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Харьковской области и Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, войска группировки «Север» ударили по позициям ВСУ в районе города Волчанска. В результате украинская армия потеряла до 30 военнослужащих, а также артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы, отметили в министерстве.

При этом, по информации Минобороны, военнослужащие группировки «Центр» нанесли поражение пехотной и восьми механизированным бригадам ВСУ, а также бригадам территориальной обороны, нацгвардии, национальной полиции и бригаде морской пехоты. Удары наносились в районах населенных пунктов Красноармейск, Славянка, Петровка, Алексеевка, Дзержинск, Димитров, Новопавловка, Удачное, Украинка, Зверево и Белицкое.

«Противник потерял более 450 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 и боевую машину пехоты «Bradley» производства США, боевую бронированную машину «Cobra II» турецкого производства, а также три автомобиля и семь артиллерийских орудий», — говорится в сообщении.

Из этой же сводки следует, что «Южная» группировка ВС РФ взяла под контроль село Янтарное в ДНР. Российские войска поразили три механизированные, мотопехотную, горно-штурмовую, пехотную, десантно-штурмовую, аэромобильную бригады ВСУ и бригаду морской пехоты.

Ранее Минобороны России назвало потери ВСУ в зоне действия группировки «Восток».

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