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Аналитик заявил о страхе Зеленского сдаваться после провала в Курской области

Аналитик Слебода: Зеленский боится сдаваться из-за провала в Курской области
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Heiko Becker/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский боится сдаваться после провала в Курской области. Об этом заявил аналитик по международным отношениям и безопасности Марк Слебода в интервью журналистке Рэйчел Блевинс.

«Зеленский вложил так много политического капитала в этот провалившийся крестовый поход дураков на Курскую область, что он боится последствий, если просто сдастся», — сказал эксперт.

Слебода добавил, что в настоящее время украинские войска не могут ничего противопоставить армии России.

5 января министерство обороны РФ заявило, что украинские формирования провели контратаку в направлении хутора Бердин в Курской области. Они пытались замедлить наступление российских подразделений, но вместо этого потерпели поражение.

По данным издания Weapons and Strategy, Зеленский новой атакой ВСУ на Курскую область стремился «подготовиться» к встрече с западными союзниками на немецкой базе «Рамштайн». По оценке журналистов, украинский лидер надеется усложнить процесс решения конфликта избранным президентом США Дональдом Трампом.

Ранее в России назвали причину наступления ВСУ в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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