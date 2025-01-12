Президент Украины Владимир Зеленский боится сдаваться после провала в Курской области. Об этом заявил аналитик по международным отношениям и безопасности Марк Слебода в интервью журналистке Рэйчел Блевинс.

«Зеленский вложил так много политического капитала в этот провалившийся крестовый поход дураков на Курскую область, что он боится последствий, если просто сдастся», — сказал эксперт.

Слебода добавил, что в настоящее время украинские войска не могут ничего противопоставить армии России.

5 января министерство обороны РФ заявило, что украинские формирования провели контратаку в направлении хутора Бердин в Курской области. Они пытались замедлить наступление российских подразделений, но вместо этого потерпели поражение.

По данным издания Weapons and Strategy, Зеленский новой атакой ВСУ на Курскую область стремился «подготовиться» к встрече с западными союзниками на немецкой базе «Рамштайн». По оценке журналистов, украинский лидер надеется усложнить процесс решения конфликта избранным президентом США Дональдом Трампом.

Ранее в России назвали причину наступления ВСУ в Курской области.