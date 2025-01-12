Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 350 военных в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боевых действий в Курской области потеряли свыше 350 бойцов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены танк, четыре боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что помимо этого российские военнослужащие уничтожили 12 боевых бронированных машин ВСУ, а также четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Paladin американского производства, семь минометов, станцию радиоэлектронной борьбы и бронированную ремонтно-эвакуационную машину.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 51200 военнослужащих.

До этого аналитик по международным отношениям и безопасности Марк Слебода заявил, что президент Украины Владимир Зеленский боится сдаваться после провала в Курской области. Эксперт добавил, что в настоящее время украинские войска не могут ничего противопоставить армии России.

Ранее в России назвали причину нового наступления ВСУ в Курской области.