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Военные России отразили пять контратак ВСУ в курском приграничье

Минобороны: ВС РФ поразили семь бригад ВСУ в Курской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

В Курской области ВС РФ продолжают боевые действия против ВСУ, сообщает российское Минобороны в Telegram-канале.

Как уточняет оборонное ведомство, подразделения группировки «Север» отразили пять контратак противника и поразили семь украинских бригад (танковую, две теробороны и по две десантно-штурмовых и механизированных) в курском приграничье.

Кроме того, в Сумской области были ликвидированы военные и техника ВСУ, в том числе у сел Викториновка, Махновка, Мирополье, Журавка, Никольское, Юнаковка, Черкасское Поречное и у деревни Старая Сорочина.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее сообщалось, что Украина лишилась почти половины захваченных в Курской области территорий.

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Атаки на Курскую область
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