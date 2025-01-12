МО: ВСУ за сутки потеряли более 190 военных в зоне действия группировки «Восток»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 190 военных, танк и самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab в зоне действия группировки «Восток». Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

В ведомстве отметили, что ВС России нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Богатыря, Константинополя, Разлива, Времевки и Великой Новоселки в Донецкой народной республике.

«Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, танк, семь автомобилей, четыре артиллерийских орудия, в том числе 155-мм САУ Krab польского производства», — указали в Минобороны России.

Также министерство обороны сообщило, что «Южная» группировка ВС РФ взяла под контроль село Янтарное в ДНР. Потери украинской армии составили до 250-ти военнослужащих, четыре боевые бронированные машины «Козак» и четыре автомобиля.

Ранее было названо число освобожденных населенных пунктов в зоне СВО в 2024 году.