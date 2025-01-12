ТАСС: ВСУ могли обстреливать Донецк из поселка Шевченко в марте 2022 года

Украинские войска в марте 2022 года наносили ракетные удары по Донецку из поселка Шевченко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на беженцев, эвакуированных из ДНР.

«Мы хорошо помним этот день. <...> Это было на территории частных огородов, в нескольких сотнях метров от здания школы. А через несколько часов мы узнали, что эта ракета прилетела в Донецк», — рассказали граждане.

По словам людей, с территории населенного пункта также запускали снаряды из реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Жители поселка утверждают, что ВСУ размещали установки у здания больницы и в районе Новой улицы.

14 марта 2022 года украинские военные ударили по центру Донецка тактической ракетой «Точка-У». Ракету удалось сбить, но из-за падения обломков, по данным СК России, 18 человек получили ранения, еще 23 спасти не удалось.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что «Точка-У» несла кассетный заряд, который запрещен. Позднее народная милиция республики назвала обстрел Донецка «Точкой-У» терактом.

Ранее Пушилин рассказал о состоянии города Курахово в ДНР.