В Париже заявили о дезертирстве среди обученных во Франции солдат ВСУ

AFP: десятки готовившихся во Франции военных ВСУ дезертировали на ее территории

В министерстве обороны Франции подтвердили информацию о дезертирстве десятков проходивших обучение на французской территории солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на AFP сообщает РИА Новости.

Представитель французского Генерального штаба заявил, что из рядов украинской бригады перед ее отправкой на фронт дезертировали несколько десятков военнослужащих. Они находились в казармах и имели право их покидать.

Французский военный отметил, что у властей Франции нет никаких прав на преследование и арест этих солдат. Украинское же командование обладает в отношении них лишь дисциплинарными полномочиями.

5 января Главком ВСУ Александр Сырский распорядился из-за дезертирства личного состава усилить 155-ю бригаду, обучавшуюся во Франции.

В тот же день полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что в украинской армии уже каждый десятый военнослужащий является дезертиром.

Ранее на Украине сообщили о тяжелых потерях и дезертирстве в элитной бригаде ВСУ.