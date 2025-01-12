В Брянской области сбили украинский беспилотник

В Брянской области дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, российские военные уничтожили летательный аппарат самолетного типа. После попытки атаки ВСУ на регион пострадавших и разрушний не зафиксировали, подчеркнул он.

Накануне утром врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил об атаке вражеских БПЛА на город Котовск. По его словам, в результате произошедшего пострадали семь человек. Также в двух пятиэтажных домах были выбиты окна и повреждены балконы.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме назвали способ снизить количество атак украинских беспилотников.