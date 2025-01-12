Подпольщик Лебедев рассказал об ударе по складам в Староконстантинове

Удар нанесен по складам железнодорожной станции рядом с топливными резервуарами в городе Староконстантинове Хмельницкой области Украины. Об этом РИА Новости рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Староконстантинов Хмельницкой области в 01:45 получил удар не в аэродром, а в склады ж/д станции Староконстантинов I. Там совсем рядом находятся топливные резервуары», — говорится в сообщении.

Информации о потерях противника на данный момент нет.

Также был нанесен удар по городу Хорол Полтавской области. Целью стал ремонтный завод украинской армии.

Накануне Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по городу Александрия Кировоградской области Украины. В населенном пункте ремонтируют и вооружают вертолеты. В дальнейшем их используют для атак в Запорожской области.

Ранее в подполье сообщили об ударе по военному аэродрому Мартыновка на Украине.