В подполье сообщили об ударе по украинскому городу Хорол

Вооруженные силы России нанесли удар в районе ремонтного завода украинской армии в городе Хорол Полтавской области. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в Telegram-канале.

На заводе ВСУ ремонтируют военную технику и производят дроны, отметил он. Лебедев уточнил, что «прилет» зафиксировали в 1:15 по московскому времени.

Накануне Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по городу Александрия Кировоградской области Украины. В населенном пункте ремонтируют и вооружают вертолеты, которые затем производят атаки на Запорожском направлении, рассказал он. Александрия также известна полком Нацгвардии. По словам Лебедева, удар «был серьезный», и в городе от взрывной волны вылетели окна, порвало линии электропередачи.

Кроме того, координатор подполья также заявил, что российские войска ударили по скоплению украинской бронетехники в Буче в Киевской области. Лебедев добавил, что часть переживших бомбардировку украинских военных дезертировала, из-за чего под Бучей были усилены блокпосты.

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