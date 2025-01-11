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Подполье сообщило об ударе ВС РФ по Александрии Кировоградской области

Лебедев заявил об ударе ВС РФ по Александрии, где находится вертолетный аэродром
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска нанесли удар по городу Александрия Кировоградской области Украины. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Удар пришелся по городу Александрия, знаменит этот город своим вертолетным аэродромом», — написал он, отметив, что в городе также производится ремонт и вооружение вертолетов, которые затем производят атаки на Запорожском направлении. Александрия также известна полком Нацгвардии.

По словам Лебедева, удар «был серьезный» и в городе от взрывной волны вылетели окна, порвало линии электропередачи.

Среди мирных жителей, по его данным, пострадавших нет.

Координатор подполья также заявил, что российские войска ударили по скоплению украинской бронетехники в Буче в Киевской области.

9 января сообщалось об ударе по оборонному заводу «Мотор Сич» в городе Запорожье.

Ранее президент Украины призвал оказать давление на Россию ради достижения мира.

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