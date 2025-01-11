Подполье сообщило об ударе ВС РФ по Александрии Кировоградской области

Лебедев заявил об ударе ВС РФ по Александрии, где находится вертолетный аэродром

Российские войска нанесли удар по городу Александрия Кировоградской области Украины. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Удар пришелся по городу Александрия, знаменит этот город своим вертолетным аэродромом», — написал он, отметив, что в городе также производится ремонт и вооружение вертолетов, которые затем производят атаки на Запорожском направлении. Александрия также известна полком Нацгвардии.

По словам Лебедева, удар «был серьезный» и в городе от взрывной волны вылетели окна, порвало линии электропередачи.

Среди мирных жителей, по его данным, пострадавших нет.

Координатор подполья также заявил, что российские войска ударили по скоплению украинской бронетехники в Буче в Киевской области.

9 января сообщалось об ударе по оборонному заводу «Мотор Сич» в городе Запорожье.

Ранее президент Украины призвал оказать давление на Россию ради достижения мира.