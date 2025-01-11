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ВС РФ ударили по Буче в Киевской области

ВС РФ ударили по скоплению бронетехники ВСУ в Буче в Киевской области
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Serhii Nuzhnenko/AP

ВС РФ ударили по скоплению бронетехники ВСУ в Буче в Киевской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале координатор пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев.

«Поскольку били Геранями, ничего катастрофичного с техникой не случилось. Чего нельзя сказать о военных, расположившихся рядом, перед тем, как их подразделение передислоцировали», — рассказал Лебедев.

По словам подпольщика, часть переживших бомбардировку украинских военных дезертировала, из-за чего под Бучей были усилены блокпосты.

В ночь на 11 января координатор подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по украинскому аэродрому Мартыновка. 6 января Лебедев сообщил, что в пригороде города Кировограда (украинское название Кропивницкий) нанесли удар, предположительно, по аэродрому ВСУ. Ориентировочно снаряд попал в военный аэродром Канатово.

Ранее в России обвинили ВСУ в попытке устроить «кровавую баню» в Селидово.

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