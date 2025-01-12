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В Белгородской области двое мужчин пострадали из-за атаки дрона на автомобиль

Гладков: в Белгородской области дрон атаковал автомобиль, двое мужчин ранены
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Inna Varenytsia/Reuters

В Белгородской области двое мужчин получили травмы в результате атаки беспилотного летательного аппарата на автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на пересечении дорог Черемошное — Октябрьский в Белгородском районе 11 января. Оба мужчины получили баротравмы, у одного из них также диагностировали ушиб ноги, отметил Гладков.

Пострадавших доставили в городскую больницу №2 города Белгорода, уточнил глава региона.

Накануне утром Гладков сообщил, что над Белгородским районом силами противовоздушной обороны были сбиты несколько беспилотников самолетного типа. В результате падения обломков беспилотника в поселке Майский в трех частных домовладениях выбиты окна и повреждены кровли, добавил губернатор.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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