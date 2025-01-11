Над Белгородским районом сбили несколько беспилотников самолетного типа

Гладков: ВС РФ сбили несколько дронов самолетного типа над Белгородским районом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что над Белгородским районом были сбиты несколько беспилотников самолетного типа.

Отмечается, что украинские беспилотники были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО).

«В результате падения обломков беспилотника в посёлке Майский в трех частных домовладениях выбиты окна и повреждены кровли. Также повреждена надворная постройка», — отметил глава региона.

До этого губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что беспилотные летательные аппараты врезались в два многоквартирных дома в городе Котовск.

Здания получили незначительные повреждения, обошлось без возгораний, отметил Первышов. По его словам, жителей пострадавших квартир готовы принять в пункте временного размещения.

Также Telegram-канал SHOT сообщал, что украинский дрон-камикадзе врезался в жилой пятиэтажный дом в городе Котовск. По словам местных жителей, удар беспилотного летательного аппарата повредил балкон на пятом этаже.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.