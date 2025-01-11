Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Киеве

В Киеве около полуночи местные жители услышали звуки работы системы противовоздушной обороны. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

«В Киеве слышна работа ПВО. Идет налет беспилотников», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:46 по московскому времени.

По данным официального ресурса оповещения жителей страны, тревога в столице Украины была объявлена в 23:07. Кроме того, о воздушной опасности предупредили жителей Житомирской и Кировоградской областей.

10 января стало известно, что в Киеве дважды за ночь произошли взрывы на фоне объявления воздушной тревоги. О повреждениях не сообщалось.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские войска ударили по складам и аэродромам ВСУ.