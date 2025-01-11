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В Курахово под завалами обнаружили тела солдат ВСУ

ВС РФ обнаружили под завалами дома в Курахова 50 тел ВСУ
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Anton Shtuka/AP

В одной из пятиэтажек Курахово после взятия города российские военные нашли около 50 тел украинских солдат, которые лежат под завалами здания. Об этом сообщает «Звезда».

Военкор телеканала Анастасия Авсюк утверждает, что рядом с телами военных были обнаружены шевроны с американским флагом, доллары, натовские сухпайки и боекомплекты.

До этого сообщалось, что в ходе боевых действий за город Курахово, расположенный в Донецкой народной республике, 16 украинских военнослужащих сдались в плен.

Украинские военные установили контакт с российскими бойцами и решили организованно сдаться в плен.

О взятии Курахово под контроль российских войск сообщало Минобороны РФ 6 января. По данным ведомства, в результате ВСУ были лишены возможности обстреливать административный центр Донецкой народной республики из артиллерийских орудий. В ведомстве рассказали, что данный населенный пункт был важным логистическим узлом для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих страны, участвовавших в сражениях за Курахово.

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