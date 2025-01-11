Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) питались кофе на позициях под населенным пунктом Курахово из-за проблем со снабжением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штурмовика из отряда «Борз» 110-й мотострелковой бригады 51-й армии «Южной» группировки войск с позывным «Маныч».

«Ну, что говорить, если они кофе ели. У них кушать было нечего. Мы берем их в плен — у них зубы черные. Я говорю, почему у тебя зубы черные? Он говорит: «Мы кофе ели, у нас ни воды, ни еды, ничего не было, ни сигарет, ни связи, ничего вообще», — сказал военный.

«Маныч» добавил, что на позиции оставалось девять украинских военных. По ним был нанесен удар артиллерией, после которого группа из четырех российских военных захватила сеть окопов, отметил штурмовик. В результате семеро военнослужащих ВСУ были ликвидированы, двое взяты в плен, подчеркнул боец.

О взятии Курахово под контроль российских войск сообщало Минобороны РФ 6 января. По данным ведомства, в результате ВСУ были лишены возможности обстреливать административный центр Донецкой народной республики из артиллерийских орудий.

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