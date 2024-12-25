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В МИД РФ назвали провокацией вбросы о возможной отправке войск ЕС на Украину

Захарова: вбросы о возможной отправке войск ЕС на Украину являются провокацией
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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Вбросы о возможной отправке войск Евросоюза на Украину являются провокацией. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Цели этих провокаций могут быть разные, но по форме, конечно, и по сути — это провокация. Думаю, что в этот раз это было желание обострить и без того накаленную обстановку вокруг украинского кризиса», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что подобные вбросы могут служить противопоставлением предложениям о политико-дипломатическом урегулировании конфликта, которые все чаще озвучивают, в том числе и в странах НАТО.

20 декабря газета The Washington Post сообщила, что европейские страны рассматривают возможность отправки миротворческих войск на территорию Украины в случае заключения соглашения о прекращении огня. Авторы подчеркнули, что союзники Киева серьезно рассматривают подобную идею в случае заключения соглашения с Россией.

Ранее в Госдуме допустили эскалацию конфликта при вводе европейских войск на Украину.

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