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В Германии создают военное соединение для защиты важных объектов внутри страны

Бундесвер создает отдельную дивизию для защиты важных объектов внутри Германии
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Mindaugas Kulbis/AP

Сухопутные войска ФРГ формируют четвертую дивизию, предназначенную для защиты критически важных объектов на территории страны. Об этом сообщает агентство DPA.

Новая дивизия объединит действующих военнослужащих и резервистов под единым командованием. Она будет развернута поэтапно, а к 1 апреля должна полностью войти в состав сухопутных войск.

Основной задачей дивизии станет охрана жизненно важной инфраструктуры, такой как порты, вокзалы, логистические центры, трубопроводы, транспортные узлы и цифровые системы. Создание дивизии связано с планами сделать Германию оперативной базой и транзитным пунктом для переброски сил НАТО в восточном направлении.

В мирное время военнослужащие дивизии будут оказывать поддержку гражданским службам в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, включая стихийные бедствия, пандемии и террористические атаки.

Решение о создании новой дивизии принято министром обороны ФРГ Борисом Писториусом в рамках реструктуризации Бундесвера в ответ на изменившуюся обстановку в сфере безопасности и растущую потребность в боевой готовности.

В настоящее время сухопутные войска Германии состоят из трех дивизий общей численностью около 20 тысяч человек: 1-й и 10-й танковых дивизий и дивизии сил быстрого реагирования.

До этого уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хегль рассказала агентству DPA, что боеготовность некоторых подразделений немецкой армии составляет лишь 50%.

Ранее секретный доклад МИД ФРГ о способности ПВО противостоять «Орешнику» стал шоком для немцев.

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