В Германии создают военное соединение для защиты важных объектов внутри страны

Сухопутные войска ФРГ формируют четвертую дивизию, предназначенную для защиты критически важных объектов на территории страны. Об этом сообщает агентство DPA.

Новая дивизия объединит действующих военнослужащих и резервистов под единым командованием. Она будет развернута поэтапно, а к 1 апреля должна полностью войти в состав сухопутных войск.

Основной задачей дивизии станет охрана жизненно важной инфраструктуры, такой как порты, вокзалы, логистические центры, трубопроводы, транспортные узлы и цифровые системы. Создание дивизии связано с планами сделать Германию оперативной базой и транзитным пунктом для переброски сил НАТО в восточном направлении.

В мирное время военнослужащие дивизии будут оказывать поддержку гражданским службам в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, включая стихийные бедствия, пандемии и террористические атаки.

Решение о создании новой дивизии принято министром обороны ФРГ Борисом Писториусом в рамках реструктуризации Бундесвера в ответ на изменившуюся обстановку в сфере безопасности и растущую потребность в боевой готовности.

В настоящее время сухопутные войска Германии состоят из трех дивизий общей численностью около 20 тысяч человек: 1-й и 10-й танковых дивизий и дивизии сил быстрого реагирования.

До этого уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хегль рассказала агентству DPA, что боеготовность некоторых подразделений немецкой армии составляет лишь 50%.

Ранее секретный доклад МИД ФРГ о способности ПВО противостоять «Орешнику» стал шоком для немцев.