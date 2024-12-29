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В Германии рассказали, насколько армия ФРГ готова к боестолкновениям

Бундестаг: боеготовность некоторых подразделений бундесвера составляет лишь 50%
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Wolfgang Rattay/Reuters

Уполномоченная бундестага (парламента ФРГ) по вопросам обороны Ева Хегль рассказала агентству DPA, что боеготовность некоторых подразделений немецкой армии составляет лишь 50%.

По ее словам, сейчас бундесверу не хватает около 20 тысяч человек для достижения цели в 203 тысячи военнослужащих, таким образом боевая готовность некоторых подразделений составляет около 50%.

«Я считаю, что кадровый вопрос будет самым важным на 2025 год <...> кадровая ситуация должна быть наивысшим приоритетом для всех, кто отвечает за политику», — поделилась Хегль.

Она добавила, что российско-украинский конфликт стал поворотным моментом и мандатом для дальнейших реформ в немецкой армии, которые затронут технику, персонал и инфраструктуру.

До этого газета Bild писала, что секретный доклад МИД ФРГ о возможности германских систем противовоздушной обороны (ПВО) противостоять российскому ракетному комплексу «Орешник» стал шоком для немцев.

Ранее Путин сравнил силу «Орешника» с метеоритом.

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