Стало известно о зачистке большей части Дзержинска в ДНР от ВСУ

Российские военнослужащие зачистили большую часть города Дзержинска, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР), от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Противник выбит с большей части территории Дзержинска. Идет зачистка оставшейся группировки», — отметил источник агентства.

Он добавил, что потери украинских формирований на данном участке фронта достигают нескольких тысяч солдат.

31 декабря российские военные корреспонденты заявили, что бойцы ВСУ начали в панике покидать позиции в районе Дзержинска. По словам журналистов, об этом свидетельствует радиоперехват «панических переговоров» между украинскими военнослужащими.

За несколько дней до этого несколько солдат 101-й бригады охраны Генерального штаба ВСУ сдались в плен российским подразделениям в Дзержинске. Как рассказал военный 51-й гвардейской общевойсковой армии Вооруженных сил РФ, украинские бойцы решили сложить оружие после того, как прочитали сброшенные на их позиции листовки с призывами сдаться.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал тяжелыми бои в районе Дзержинска.