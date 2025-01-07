Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о зачистке большей части Дзержинска в ДНР от ВСУ

ТАСС: российские военные зачистили от ВСУ большую часть Дзержинска
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие зачистили большую часть города Дзержинска, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР), от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Противник выбит с большей части территории Дзержинска. Идет зачистка оставшейся группировки», — отметил источник агентства.

Он добавил, что потери украинских формирований на данном участке фронта достигают нескольких тысяч солдат.

31 декабря российские военные корреспонденты заявили, что бойцы ВСУ начали в панике покидать позиции в районе Дзержинска. По словам журналистов, об этом свидетельствует радиоперехват «панических переговоров» между украинскими военнослужащими.

За несколько дней до этого несколько солдат 101-й бригады охраны Генерального штаба ВСУ сдались в плен российским подразделениям в Дзержинске. Как рассказал военный 51-й гвардейской общевойсковой армии Вооруженных сил РФ, украинские бойцы решили сложить оружие после того, как прочитали сброшенные на их позиции листовки с призывами сдаться.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал тяжелыми бои в районе Дзержинска.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами