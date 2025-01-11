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В зоне СВО сбиты почти 200 дронов ВСУ и пять снарядов HIMARS

МО РФ сообщило о 181 сбитом дроне ВСУ и пяти перехваченных снарядах HIMARS
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Reuters

ВКС РФ сбили 181 дрон ВСУ и пять снарядов HIMARS в зоне СВО. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Все эти летающие объекты были сбиты системами противовоздушной обороны.

До этого ВС России поразили военные аэродромы и склады ударных БПЛА ВСУ. Накануне военное ведомство так же сообщало, что российские войска нанесли серию мощных ударов по авиационной инфраструктуре ВСУ и местам хранения дронов.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 65 дронов самолетного типа.

По данным Минобороны РФ, в общей сложности с начала проведения спецоперации украинская армия потеряла не менее 650 самолетов, 283 вертолета, 38420 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 19967 танков и другой техники.

Ранее в Курской области сбили дроны ВСУ, которые пытались атаковать «Куриное Царство».

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