Российские военные при помощи боевых самолетов, ударных беспилотников, ракетных войск и огня артиллерии нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и беспилотников, а также скоплениям военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 146 районах. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 65 дронов самолетного типа.

По данным Минобороны РФ, в общей сложности с начала проведения спецоперации украинская армия потеряла 650 самолетов, 283 вертолета, 38420 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 19967 танков и другой техники.

Накануне военное ведомство так же сообщало, что российские войска нанесли серию мощных ударов по авиационной инфраструктуре ВСУ и местам хранения дронов.

Ранее в США признали неуязвимость российского ракетного комплекса для средств ПВО.