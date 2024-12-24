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Российские войска ударили по инфраструктуре ВСУ в зоне СВО

Минобороны: ВС России поразили военные аэродромы и склады ударных БПЛА ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные при помощи боевых самолетов, ударных беспилотников, ракетных войск и огня артиллерии нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и беспилотников, а также скоплениям военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 146 районах. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 65 дронов самолетного типа.

По данным Минобороны РФ, в общей сложности с начала проведения спецоперации украинская армия потеряла 650 самолетов, 283 вертолета, 38420 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 19967 танков и другой техники.

Накануне военное ведомство так же сообщало, что российские войска нанесли серию мощных ударов по авиационной инфраструктуре ВСУ и местам хранения дронов.

Ранее в США признали неуязвимость российского ракетного комплекса для средств ПВО.

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