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Российские войска ударили по инфраструктуре ВСУ в зоне СВО

Минобороны: бойцы РФ ударили по инфраструктуре аэродромов и складам ВСУ
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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Российские войска нанесли серию мощных ударов по авиационной инфраструктуре Вооруженных сил Украины и местам хранения беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре вражеских аэродромов, складам, а также скоплениям живой силы в 143 районах.

До этого в Минобороны сообщали, что подразделения российской группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и отразили семь контратак украинской армии. По данным оборонного ведомства, российские военные нанесли поражение живой силе и технике противника в Харьковской области и на территории Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, бойцы отразили семь контратак штурмовых подразделений ВСУ.

В Минобороны подчеркнули, что украинская армия в ходе боевых действий потеряла шесть автомобилей, бронетранспортер М113 и три 105-мм орудия М119 американского производства, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Российские военные уничтожили два оружейных склада ВСУ.

Ранее украинский депутат рассказала, что питает коррупцию в ВСУ.

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