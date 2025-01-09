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В Курской области сбили дроны ВСУ, которые пытались атаковать «Куриное Царство»

Mash: силы ПВО сбили дроны ВСУ под Курском, обломки упали на «Куриное Царство»
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать беспилотниками предприятие «Черкизово Куриное Царство» в Курской области, но были перехвачены и уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Обломки сбитых дронов упали на территорию птицефабрики и вызвали пожар, в результате чего пострадал сотрудник — его госпитализировали с ожогами рук.

«Из-за того, что в конструкциях много пластика, поднялся огромный столб дыма», — отмечается в сообщении.

9 января в МЧС сообщили, что спасатели ликвидировали открытое горение на птицефабрике в Горшеченском районе Курской области. К тушению огня привлекались 57 специалистов и 17 единиц техники.

В четверг врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что пожар произошел в корпусах птицефабрики АО «Куриное царство». По его словам, на место происшествия выехал врио заместителя губернатора Сергей Стародубцев. По предварительным данным, наиболее вероятной причиной возгорания считается проблема с электропроводкой, отметил Хинштейн. Глава региона подчеркнул, что угроза для населения отсутствует и он лично контролирует ситуацию.

Ранее российский беспилотник протаранил дрон ВСУ в Курской области и попал на видео.

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Атаки на Курскую область
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