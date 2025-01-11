Отец павших на СВО близнецов заявил, что они всегда рвались в бой

Отец близнецов, отдавших жизни в зоне СВО, заявил о тяге братьев к военному делу

Братья-близнецы из Белгорода, Денис и Дмитрий Фетисенко, отдали свои жизни, прикрывая эвакуацию раненых под Крынками Херсонской области. Отец братьев, Сергей Фетисенко, рассказал в интервью RT, что сыновья всегда тянулись к истории и военному делу.

По словам мужчины, сыновья добровольно отправились на фронт, несмотря на бронь.

Сначала в зону проведения специальной военной операции уехал Дмитрий. Получив ранение, он вернулся домой, но вскоре вновь встал в строй. Денис последовал за братом. Отец рассказывает, что сыновья были убеждены: они не могут сидеть дома, когда враг угрожает их стране.

Близкие и сослуживцы отмечают незаурядные качества братьев: храбрость, самоотверженность и операторское мастерство. Они всегда были в первых рядах, используя дроны для разведки и корректировки огня.

В ночь с 28 на 29 декабря 2023 года братья пожертвовали собой, спасая жизни своих товарищей.

Посмертно они удостоены орденов Мужества.

Сослуживцы выражают надежду, что Денис и Дмитрий будут удостоены звания Героев России.

Отмечается, что отец братьев продолжает оказывать помощь фронту, доставляя гуманитарные грузы.

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