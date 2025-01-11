Минобороны: ВСУ потеряли до 240 военных в Курской области за сутки

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Курской области до 240 военных. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре миномета и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, всего с начала атаки на российский регион украинские войска потеряли более 50 тысяч военных, 296 танков, 353 артиллерийских орудия и 224 боевые машины пехоты. Также войска РФ уничтожили 161 бронетранспортер, 1445 автомобилей и 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня.

Накануне Минобороны сообщило, что бойцы группировки войск «Север» отбили четыре контратаки украинской армии в Курской области. Кроме того, российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе 11 населенных пунктов.

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