Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны отчиталось о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны: ВСУ потеряли до 240 военных в Курской области за сутки
close
Maksym Kishka/Reuters

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Курской области до 240 военных. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре миномета и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, всего с начала атаки на российский регион украинские войска потеряли более 50 тысяч военных, 296 танков, 353 артиллерийских орудия и 224 боевые машины пехоты. Также войска РФ уничтожили 161 бронетранспортер, 1445 автомобилей и 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня.

Накануне Минобороны сообщило, что бойцы группировки войск «Север» отбили четыре контратаки украинской армии в Курской области. Кроме того, российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе 11 населенных пунктов.

Ранее танк Abrams заметили на дороге в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами