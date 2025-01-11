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Поселок Двуречная находится под огневым контролем российских войск

Ганчев: ВС РФ имеют успехи в Двуречной, поселок находится под огневым контролем
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Станислав Красильников/РИА Новости

Поселок Двуречная Харьковской области находится под огневым контролем российских войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева.

Фронт на Харьковском направлении продолжает быть «подвижным». По данным Ганчева, ВС РФ штурмуют позиции украинской армии на Купянском, Волчанском и Липцевском направлениях.

«Определенные успехи у бойцов российской армии наблюдаются в районе Двуречной. Населенный пункт находится под огневым контролем наших войск», — сказал он.

11 января военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные продвигаются в районе Двуречной, но Вооруженные силы Украины не прекращают попыток контратаковать.

По его словам, штурмовые подразделения форсировали реку Нижняя Двуречная и уже находятся непосредственно в самом населенном пункте.

10 января украинский аналитический портал DeepState сообщал, что войска РФ взяли под контроль Петропавловку, Воздвиженку, Соленое и Новоивановку в ДНР, а также Леонидово и Александрию в Курской области. Кроме того, они продвинулись у Двуречной.

Ранее подполье сообщило об ударе ВС РФ по Александрии.

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