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Турция может стать мишенью в ядерной войне

Aydınlık: Турция может стать мишенью в ядерной войне из-за модернизации бомб США
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«Ядерные испытания. Книга 2. Тоцкое войсковое учение». «Московские учебники», 2006

Турция может стать мишенью в ядерной войне из-за модернизации бомб США, размещенных на базе ВМС США в Инджирлике. Об этом пишет Aydınlık.

В Турции обратили внимание, что на фоне украинского конфликта оживились дискуссии о применении ядерного оружия, при этом еще в марте 2020 года главнокомандующий вооруженными силами США/НАТО в Европе (SACEUR) генерал Тод Уолтерс выступил за то, чтобы США первыми применили ядерное оружие «в качестве гибкого ответа».

«Сделанные им заявления и усиление бомб сделают Турцию мишенью во время ядерной войны», — посчитали аналитики.

Никаких рекомендаций турецкому правительству при этом в издании не дается.

Сейчас США модернизировали свои ядерные бомбы типа В61 до версии В61-12. Работа над новой ядерной боеголовкой B61-12 велась 17 лет. Благодаря модернизации срок службы боеголовок B61 был продлен минимум на 20 лет за счет ремонта, повторного использования или замены всех ядерных и неядерных компонентов. В новую боеголовку был добавлен рулевой винт, маневренное оперение и GPS-навигация, что существенно повышает точность наведения.

Сейчас целью Вашингтона является начало производства бомб типа B61-13, каждая из которых будет в 24 раза мощнее той, что была сброшена на Хиросиму.

До этого Северной Корее пригрозили концом режима в случае применения ядерного оружия.

Ранее лидер украинских ультраправых Карась заявил, что ядерная война выгодна для Киева.

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