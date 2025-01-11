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В ФРГ заявили о планах НАТО отправить на Украину шестизначное количество военных

Focus: НАТО планирует отправить своих военных на Украину во время перемирия
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French Army/AP

НАТО может отправить своих военных на Украину в случае заключения мирного договора. Об этом заявил эксперт по иностранным делам и безопасности Кристиан Меллинг, передает немецкое издание Focus.

«Если бы сейчас перемирие действительно было заключено вдоль нынешней линии фронта, то в первую очередь было бы крайне важно хорошо обезопасить этот район. Для этого, безусловно, потребуется шестизначное количество солдат НАТО», — сказал эксперт.

Меллинг добавил, что в настоящее время данный вопрос открыто не обсуждается. Однако министерства обороны стран — членов НАТО рассматривают различные сценарии подобного развития событий, отметил эксперт.

Накануне министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ситуация на Украине огорчила глав оборонных ведомств стран НАТО, участвовавших во встрече формата «Рамштайн». Положение вещей на фронте «очень трудное», а усталость от конфликта – огромная, отметил он.

Ранее генсек НАТО призвал дать Украине все необходимое для продолжения борьбы с Россией.

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